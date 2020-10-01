В США вор проник в кафе, приготовил поесть и уснул

В США вор залез в кафе, покушал и прилег поспать. Действия мужчины попали на видео, сообщает ABC News.

На камеры наблюдения одного из ресторанов быстрого питания округа Гвиннетт, штат Джорджия, попал темнокожий мужчина. Он проник в здание ресторана через окно.

Неспешно вор приготовил себе еду, а после "ужина" прилег поспать прямо на полу. Согласно сообщению, мужчина проспал три часа, затем забрал из заведения ноутбук и планшет и скрылся.

Местное отделение полиции разместило видео курьезного случая на своем сайте и просит местных жителей помочь в опознании и поимке вора.

Ранее сообщалось, что девочка заперла вора в квартире и ушла в школу. Также Корреспондент писал о том, что в США морские львы угнали катер.

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Источник: korrespondent.net