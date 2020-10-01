В авиакатастрофе под Тегераном погибла пара молодоженов

Во время крушения самолета под Тегераном погибла пара молодоженов, которая отпраздновала свадьбу всего неделю назад. Они поженились в Иране, а роковым рейсом возвращались в Канаду. Об этом в пятницу, 10 января, сообщает CNN.

Отмечается, что Араш Пурзараби (Arash Pourzarabi) и Пуне Горджи (Pouneh Gorji) были аспирантами Альбертского университета (Эдмонтон, Канада).

Обоим молодоженам не было еще и 20 лет. Они поженились 1 января в Тегеране, а 8 января возвращались домой в Канаду рейсом PS 752.

Их друзья рассказали журналистам, что до сих пор находятся в шоке от случившегося.

"На самом деле, я сейчас нахожусь в состоянии отрицания. Я не могу понять, что происходит. Я даже проверяю свой телефон, чтобы убедиться, что они снова в сети ", - говорит приятель пары Амир Самани.

Другой товарищ Горджи опубликовал у себя в Facebook фотографию пары, когда они еще подростками принимали участие в математической олимпиаде. "Время могло бы остановиться, но это не так", - написал он.

Свои соболезнования выразили также в Альбертском университете. "Эти люди были неотъемлемой частью интеллектуальной и социальной структуры нашего университета и более широкого сообщества", - говорится в заявлении президента и вице-канцлера университета Дэвида Турпина.

В авиакатастрофе украинского самолета погибли десять представителей этого учебного заведения - студенты, преподаватели и выпускники.

Накануне сообщалось, что канадец из-за путаницы с билетом не смог попасть на смертельный рейс. У его жены с билетом все было в порядке и она погибла.

Ранее снятый с рокового рейса пилот рассказал о предчувствии коллег, которые погибли в авиакатастрофе.

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Источник: korrespondent.net