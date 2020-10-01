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10. 01. 2020

На Кировоградщине бешеный пес искусал прохожих

 
На Кировоградщине в городе Светловодск бешеный пес напал на людей и покусал трех человек и другую собаку, пишет в пятницу, 10 января, городской совет.
 
Собака отсутствовала по месту ее содержания в течение трех недель и, вернувшись ночью с 29 на 30 декабря, обратила на себя внимание хозяев нетипичным поведением. 
 
Животное проявляло агрессию и покусало другого домашнего пса во дворе. Хозяева пса обратились к специалистам, которые при выезде на место обнаружила все клинические признаки бешенства (слюнотечение, паралич нижней челюсти, беспокойное поведение). Овчарка была не привита против бешенства в 2019 году из-за агрессивного поведения. Животное было взято под надзор, другим животным во дворе (коту и собаке) проведены вынужденные прививки против бешенства. Также проведена дезинфекционная обработка двора. Утром 1 января овчарка погибла. 
 
Оказалось, что она покусала 3 людей и испачкала слюной 2 человек. Пострадавшие были доставлены в больницу, где им были проведены антирабические прививки. Учитывая, что собака отсутствовала дома 21 день, точную информацию относительно пострадавших от неё людей и животных установить не удалось. 
 
Ранее сообщалось, что в Бельгии сбежавший из дому шесть лет назад пес вернулся домой. Питомец исчез в августе 2013 года из дома в пригороде Брюсселя.
 
Напомним, собаки положительно влияют на здоровье хозяев и даже могут продлить им жизнь. К такому выводу пришли американские ученые.

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Источник: korrespondent.net
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