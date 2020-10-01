В Иране отрицают расчистку обломков бульдозерами

Иранский посол в Лондоне Хамид Баединежад отрицает информацию о том, что место крушения украинского самолета в Тегеране расчистили бульдозерами. Об этом он сказал в интервью телеканалу Sky News в пятницу, 10 января.

"Это абсурд", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, что иранские бульдозеры расчистили место катастрофы.

При этом журналист, проводивший беседу, отметил, что эти кадры показывало даже иранское телевидение.

Кроме того, Баединежад призвал не делать поспешных выводов насчет трагического происшествия и дождаться результатов расследования.

Ранее американская телекомпания CBS сообщила, что иранские власти убрали почти все обломки с места катастрофы. По данным СМИ, место аварии зачистили бульдозерами.

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По мнению экспертов, это является весьма необычным шагом на столь раннем этапе расследования и очень затрудняет проведение экспертизы на месте падения самолета.