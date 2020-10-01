Глава Укрпочты будет получать в месяц почти два миллиона

Зарплата генерального директор Укрпочты Игоря Смелянского вырастет в этом году до 1,9 млн гривен, говорится в сообщении первого секретаря Национального союза журналистов Украины Лины Кущ в Facebook.

"Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский в этом году существенно улучшит свое благосостояние. Глава почты будет получать зарплату в размере 1 886 808 гривен 30 копеек в месяц. Из них 716 463 гривен 30 копеек - должностной оклад, 693 843 гривны 00 копеек - ежемесячная премия, 456 502 гривны 00 копеек - другие выплаты, предусмотренные законодательством", - говорится в сообщении.

Зарплата Смелянского в 2018 году была на уровне 571 966 гривен. В 2019 она возросла до 1 427 666 гривен в месяц. Ну и в 2020 предвидится рост выплат до 1 886 808 гривен.

"Таким образом, до конца 2020-го генеральный директор получит почти 22,5 миллиона гривен. Для сравнения: средняя зарплата рядовых работников предприятия в этом году вырастет на целых 815 гривен - до 6031 гривны 30 копеек", - подытожила Кущ.

Напомним, значительное повышение зарплат также предусмотрено прокурорам. В частности, глава Офиса генпрокурора Руслан Рябошапка будет получать самого только оклада более 93 тысяч гривен.

Ранее глава Минэкономики Тимофей Милованов назвал желаемую для министров зарплату. Это 5-10 тысяч долларов, заявил чиновник. А глава фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что нардепы должны получать от 70 до 100 тысяч гривен.

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Источник: korrespondent.net