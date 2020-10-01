СБУ вывезла из "ДНР" ценного свидетеля

Сотрудники Контрразведки СБУ провели спецоперацию, в ходе которой переместили на подконтрольную украинской власти территорию бывшего сепаратиста "ДНР". Об этом в пятницу, 10 января, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, в 2015 году житель Ясиноватского района Донецкой области вступил в батальон так называемой "100-й отдельной мотострелковой бригады 1 армейского корпуса ДНР".

"Он обеспечивал физическую охрану штаба незаконного вооруженного формирования, расположенного на территории одной из бывших воинских частей ВСУ в Донецке. За несение "службы" молодой человек получал заработную плату в размере 15 тысяч российских рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что позже, увидев преступления сепаратистов, в том числе против мирных граждан, мужчина захотел покинуть территорию "ДНР".

"Он дал украинским правоохранителям свидетельские показания о преступной деятельности оккупантов на территории нашего государства и наличии российской военной техники", - сообщили в СБУ.

Спецслужбы провели проверку и установили, что гражданин Украины не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершил других тяжких преступлений.

Учитывая этот факт и предоставленные следствию важные доказательства, решением суда он освобожден от уголовной ответственности.

Сегодня также сообщалось, что силы ООС задержали сепаратиста, который охранял сбитый боинг на Донбассе.

Ранее на Донбассе полиции сдался бывший сепаратист. Мужчина был патрульным в "ДНР".

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Источник: korrespondent.net