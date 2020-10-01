2019 год стал вторым самым жарким в истории наблюдений

Среднегодовая температура на Земле в 2019 году стала второй самой высокой за всю историю наблюдений. Об этом сообщает Copernicus Climate Change Service (C3S) в пятницу, 10 января.

Предыдущий аналогичный тепловой рекорд был установлен в 2016 году.

"C3S объявил сегодня, что 2019 год до пяти кряду продлил череду самых теплых годов за историю наблюдений и занял второе место по показателю глобальной среднегодовой температуры планеты. В то же время в Европе был зафиксирован самый теплый год в истории", - сказано в сообщении.

Климатологи говорят, что температурный показатель 2019 года на 0,04 градуса уступает показателю 2016 года. В то же время 2019 год был на 0,6 градуса теплее, чем средний показатель 1982-2010 годов. Средняя температура за последние пять лет была на 1,1-1,2 градуса выше, чем в прединдустриальный период (до ХIХ века).

Концентрация СО2 в атмосфере также продолжает расти и провоцировать парниковый эффект. Повышение концентрации СО2 связано со сжиганием ископаемого топлива в результате деятельности человека.

Напомним, что для Украины 2019 год оказался самым теплым за всю историю наблюдений. Также исследователи утверждают, что в Украине еще не наступила метеорологическая зима в связи с высокими температурами.

Также сообщалось, что в Киеве было побито три температурных рекорда за день. В день Святого Николая температура достигла 11,3 градусов, побив предыдущий рекорд 1989 года. Ночь также была теплой: термометр показывал минимум 5,8 градусов - на три градуса больше рекордных отметок 1904 и 2015 годов.

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Источник: korrespondent.net