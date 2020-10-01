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10. 01. 2020

Крушение самолета: появилось новое видео

В сети появилось очередное видео, на котором предположительно зафиксирован момент падения горящего самолета под Тегераном. Его в пятницу, 10 января, опубликовал управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец на своей странице в Facebook.

Он не прокомментировал, кем было сделано это видео и как оно оказалось у него.

Запись была сделана из движущегося автомобиля. На видео заметно, как горящий объект стремительно приближается к земле, после чего небо озаряет яркое зарево.

Напомним, накануне также появилось видео возможного попадания ракеты в самолет МАУ.

Перед этим было обнародовано видео, на котором видно, как самолет загорелся в воздухе, а затем начал стремительно падать, объятый пламенем. 

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Источник: korrespondent.net
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