Лента RSS
Подписаться на ленту
10 января 2020, пятница, 20:21
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,35
10. 01. 2020

В Пакистане прогремел взрыв в мечети, есть погибшие

В мечети на юго-западе Пакистана в пятницу, 10 января, произошел взрыв, в результате которого по меньшей мере 14 человек погибли, еще 20 пострадали, сообщает издание Doon.

Отмечается, что взрыв произошел в Кветте, столице провинции Белуджистан. Среди жертв - замначальника полиции города.

"Взрыв унес жизни 14 человек, 20 получили ранения. Среди погибших числится заместитель начальника полиции Кветты Аман Улла", - сообщил заместитель главного инспектора полиции Белуджистана Абдул Раззак Чима. 

Напомним, в прошлом году в Пакистане при взрыве в мечети погиб брат лидера "Талибана".

Перед этим взрыв прогремел вблизи храма Дата-Дарбар в пакистанском городе Лахор (провинция Пенджаб). Как сообщалось, по меньшей мере пять человек, в том числе трое полицейских, погибли, десятки получили ранения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2020 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.