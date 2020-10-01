В Пакистане прогремел взрыв в мечети, есть погибшие

В мечети на юго-западе Пакистана в пятницу, 10 января, произошел взрыв, в результате которого по меньшей мере 14 человек погибли, еще 20 пострадали, сообщает издание Doon.
Отмечается, что взрыв произошел в Кветте, столице провинции Белуджистан. Среди жертв - замначальника полиции города.
"Взрыв унес жизни 14 человек, 20 получили ранения. Среди погибших числится заместитель начальника полиции Кветты Аман Улла", - сообщил заместитель главного инспектора полиции Белуджистана Абдул Раззак Чима.
Напомним, в прошлом году в Пакистане при взрыве в мечети погиб брат лидера "Талибана".
Перед этим взрыв прогремел вблизи храма Дата-Дарбар в пакистанском городе Лахор (провинция Пенджаб). Как сообщалось, по меньшей мере пять человек, в том числе трое полицейских, погибли, десятки получили ранения.
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Источник: korrespondent.net
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