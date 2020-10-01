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10. 01. 2020

НАТО поддержало версию попадания ракеты в лайнер

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет оснований сомневаться в том, что Иран сбил украинский самоелт в Тегеране ракетой. Об этом он заявил во время пресс-конференции в пятницу, 10 января, передает AFP.

"Я не буду вдаваться в подробности относительно нашей разведки, но могу сказать, что у нас нет оснований не верить сообщениям, которые озвучивают в разных столицах стран НАТО", - сказал Столтенберг. 

Он заявил, что Иран должен провести прозрачное расследование о причинах катастрофы украинского самолета.

"Важно, чтобы мы установили там все факты... Я призываю Иран в полной мере участвовать и внести свой вклад в прозрачное и тщательное расследование… Нам необходимо тщательное расследование, чтобы установить все факты, и именно поэтому мы должны в полной мере сотрудничать с иранской стороной", - сказал он.

Накануне президент США Дональд Трамп исключил технические неполадки самолета МАУ. Техническая неисправность не является причиной авиакатастрофы в Иране, заявил президент США. Его поддержали некоторые другие мировые лидеры.

По информации Newsweek, иранские зенитные ракетные системы (ЗРС) по ошибке сбили украинский самолет. Он якобы подвергся удару ракетной системой земля-воздух Тор-М1, считают представители разведки США и Ирака.

Также появилось видео возможного попадания ракеты в украинский самолет.

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Источник: korrespondent.net
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