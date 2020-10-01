В США объявили о новых антииранских санкциях

Американские власти в пятницу, 10 января, объявили о введении новых санкций в отношении Ирана, сообщает ТАСС.

"Мы объявляем о введении дополнительных санкций против иранского режима вследствие нападения на войска США и наших союзников. Президент издал указ, позволяющий ввести дополнительные санкции против лиц, которые владеют, эксплуатируют, ведут торговлю или оказывают помощь секторам иранской экономики, включая строительство, производство, текстильную промышленность и горное дело", - сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.

В целом США ввели санкции против 17 компаний из Ирана.

При этом он отметил, что США выведут из-под действия своих санкций иностранных граждан и организации, расследующие в Иране катастрофу украинского самолета.

Кроме того, США вводят санкции в отношении восьми представителей руководства Ирана, сообщил госсекретарь Майкл Помпео. По его словам, Вашингтон считает вероятным то, что украинский Boeing был сбит иранской ракетой.

Напомним, в ночь на 8 января ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США. По словам Трампа, американцы и иракцы при ударах не пострадали.

Позже в обращении к нации американский президент Дональд Трамп заявил о готовности к миру с Ираном, но пригрозил мощными санкциями.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net