Восемь человек пытались незаконно пересечь линию разграничения на Донбассе

В Луганской области пограничники остановили два автомобиля с людьми, которые пытались незаконно пересечь линию разграничения на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в пятницу6 10 января.

Инцидент произошел на перекрестке дорог Орехово-Донецкое-Крымское-Муратово. Пограничники Лисичанского погранотряда остановили два автомобиля Рeнo, которыми ехали граждане Украины 1985 и 1965 рождения. Кроме водителей, в автомобилях находилось еще восемь украинцев, жителей временно неподконтрольной Голубовки (бывшего Кировска).

Как заявили нарушители, у населенного пункта Трехизбенка неизвестные лица, тоже жители ОРДЛО, переправили их лодками через реку Северский Донец, где на другом берегу их уже ожидали две машины. Затем граждане намеревались проследовать в город Сватово для получения соцвыплат.

Сейчас пограничники устанавливают обстоятельства правонарушения и круг всех причастных лиц. На задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 204-2 КУоАП.

Напомним, что ранее пограничники перекрыли канал переправки граждан Турции в ЕС. Гражданин Молдовы организовывал незаконную переправку иностранцев на территорию Украины.

Также сообщалось, что на Харьковщине перекрыли крупный канал контрабанды в РФ. Предварительно, задержанные являются жителями российского Белгорода. Примерная сумма контрабандного конфискованного товара - более 10 млн гривен.

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Источник: korrespondent.net