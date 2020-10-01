Стало известно, сколько депутатов получили компенсацию за жилье

За четвертый квартал прошлого года компенсацию за аренду жилья или найма гостиничного номера получили 163 народных депутата, пишет Голос України в пятницу, 10 января.

Согласно законодательству, народные депутаты получают компенсацию за аренду жилья или оплату гостиничного номера при условии, если они не обеспечены жильем в столице и имеют регистрацию места жительства на расстоянии более 30 километров от границ Киева.

Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявио, что все народные депутаты могли бы обойтись без компенсации. При этом спикер не сказал о намерении подать в парламент соответствующий законопроект.

Как сообщалось, экс-нардепа подозревают в незаконном получении компенсации за аренду жилья.

Напомним, первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук вернул деньги, которые ему были компенсированы за аренду жилья – почти 40 тысяч гривен.

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Источник: korrespondent.net