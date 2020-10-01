Самолеты - жертвы военных. Как это было в истории

Попадание ракеты – сейчас самая обсуждаемая версия крушения украинского самолета в Иране. Статистика сбитых военными пассажирских самолетов насчитывает более 30 случаев. И трагедия самолета МАУ может дополнить этот список.

Корреспондент.net cобрал самые значительные случаи сбивания пассажирских самолетов военными.

Первые – японцы

24 августа 1938 года японский истребитель обстрелял самолет Douglas DC-2, который находился в совместном управлении Национальной авиакомпании Китая и Pan American. Из 18 пассажиров и членов экипажа погибли 15.

После первых обстрелов пилот сел на воду местной реки, а японские самолеты в течение часа расстреливали пассажирский борт с воздуха, пока тот не затонул. Выжили только пилот и двое китайских пассажиров. Среди погибших оказались трое китайских топ-банкиров. На борту должен был быть также сын президента Китая Сунь Ятсена, который случайно улетел другим самолетом. Есть версия, что именно он должен был стать объектом неожиданной атаки.

Болгария против Израиля

27 июля 1955 года военные Болгарии заметили большой самолет, незапланированно оказавшийся в воздушном пространстве страны. Это был пассажирский Lockheed L-149 израильской компании El Al, направлявшийся из Лондона в Тель-Авив с несколькими промежуточными посадками. Пилоты сбились с курса и были уверены, что летят над Грецией.

Болгары подняли на перехват два истребителя МиГ-15, которые, как утверждается, приказали экипажу немедленно пойти на посадку (диспетчеры соседних стран этого приказа в эфире не слышали). А поскольку лайнер вскоре должен был покинуть воздушное пространство Болгарии, военные решили бить на поражение. Это произошло днем, поэтому свидетелями атаки были многочисленные жители окрестных сел. После нескольких пулеметных очередей самолет начал снижаться, а потом пуля попала в бак – и он взорвался в воздухе. Обломки упали вблизи болгарско-греческой границы. Все 58 человек на борту погибли.

Болгария пыталась скрыть последствия своих действия. Сначала израильских экспертов вообще не пустили в страну, и они с греческой территории наблюдали, как грузовики вывозят обломки самолета. Затем пустили, но только троих.

В конце концов, Болгария все же была вынуждена признать очевидную вину своих военных. Пилоты обоих истребителей были осуждены: суд подтвердил, что те "приняли слишком поспешное решение" об обстреле. И только спустя восемь лет болгарское правительство согласилось выплатить Израилю 195 тысяч долларов компенсации для родственников погибших.

Израиль против Ливии

В феврале 1973 года самолет Boeing 727 авиакомпании Libyan Arab Airlines выполнял рейс из ливийского Триполи в Каир. Над северным Египтом он попал в песчаную бурю и сбился с курса. В результате потери ориентации лайнер оказался над оккупированным Израилем Синайским полуостровом. Ему на перехват отправили два израильских истребителя F-4 Phantom II.

Существуют две версии событий. По одной, капитан Boeing 727 решил, что военные самолеты только помогли ему найти путь к аэропорту, поэтому он повернул на запад, когда увидел наземные ориентиры. По второй, на такой маневр он пошел из-за того, что между Ливией и Израилем были напряженные отношения, и он не хотел сажать самолет на военную базу.

Когда же самолет начал менять курс, израильские истребители получили разрешение на открытие огня. Лайнер получил серьезные повреждения и разбился о дюну при совершении аварийной посадки. Погибло 108 из 113 человек, находившихся на борту. Пятерым людям, включая второго пилота, удалось выжить.

Впоследствии руководство Израиля выразило соболезнования семьям погибших и выплатило им компенсацию. Однако большинство из них отказались от предложенных выплат, поскольку это означало бы "признание Израиля".

СССР против Кореи

Советские истребители дважды сбивали корейские самолеты, которые залетали в воздушное пространство СССР. Наиболее масштабным оказался второй случай – 1 сентября 1983 года. Самолет Korean Air Lines залетел в воздушное пространство СССР. Никто из 269 членов экипажа и пассажиров, находившихся на борту, не выжил. Среди погибших был конгрессмен США Ларри Макдональд. Лайнер расстрелял истребитель Су-15, после того как он дважды входил в воздушное пространство Советского Союза.

Обломки самолета нашли только через два месяца советские водолазы. При этом СССР, США, Япония и Южная Корея искали их отдельно друг от друга. Сбивание самолета ухудшило отношения между странами. СССР никаких компенсаций не выплачивал и вообще вплоть до конца своего существования отказывался взять на себя ответственность за падение самолета. Сначала власти СССР утверждали, что не знают об инциденте, а потом заявили, что они сбили шпионский, а не пассажирский лайнер.

Итоги расследования были опубликованы в 1993 году. Международная организация гражданской авиации пришла к выводу, что Boeing 747-230 попал в воздушное пространство СССР из-за навигационной ошибки и был сбит, поскольку его приняли за разведывательный самолет.

Иран

3 июля 1988 года с экранов радаров пропал самолет Iran Air 655, летевший из Тегерана в Дубай с посадкой в ​​приморском городе Бендер-Аббас.

В то время в Персидском заливе дежурил американский крейсер, защищавший нефтяные танкеры. Он выпустил по авиалайнеру зенитную ракету класса "земля-воздух", от чего тот развалился на части и упал в море. На борту Airbus A300 было 290 человек, все они погибли.

США юридически так и не признали свою вину, хотя и не отрицали, что именно их ракета сбила самолет. Лишь в 1996 году Иран и США подписали соглашение об урегулировании претензий. США так и не принесли Ирану формальных извинений за действия своих военных, но согласились выплатить родственникам погибших 61,8 миллионов долларов, по 213 тысяч за каждого пассажира сбитого рейса.

Украинский опыт

В 2001 году Украина ошибочно сбила лайнер Ту-154 авиакомпании Сибирь на рейсе Тель-Авив–Новосибирск. Тогда выстрел комплекса С-200 во время учений на крымском полигоне Опук ошибочно захватил в качестве цели пассажирский лайнер, убив 78 человек.

Несмотря на очевидность доказательств, украинское Минобороны сначала вообще отрицало свою причастность к трагедии. Впоследствии правительство признало, что "самолет мог быть поражен ракетой", но юридически Украина до сих пор не признала себя виновной. А 26 декабря 2003 года Россия и Украина подписали договор Об урегулировании претензий, по которому Украина выплачивает родственникам погибших по 200 тысяч долларов без признания юридической ответственности – как компенсацию "по доброй воле".

При этом Украина отказалась компенсировать убытки авиакомпании, потерявшей самолет. Хозяйственный суд Киева отказался удовлетворить иск авиакомпании Сибирь к Минобороны, постановив, на базе выводов украинских экспертов, что попадание ракеты в самолет не было доказано.

MH17

17 июля 2014 года Boeing 777-200ER компании Malaysia Airlines вылетел из Амстердама и направлялся в Куала-Лумпур. На его борту было 283 пассажира (среди них 80 детей) и 15 членов экипажа.

Неподалеку от города Торез Донецкой области в самолет попала ракета ЗРК Бук, после чего лайнер упал. Согласно международному расследованию ракета была выпущена из российской установки. Независимые исследователи утверждают, что ЗРК Бук принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска (Российская Федерация). 24 мая 2018 власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в катастрофе самолета. Москва отрицает свою причастность.

Источник: korrespondent.net