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10. 01. 2020

Крушение лайнера: Грузия предложила помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией, сообщает Офис президента в пятницу, 10 января.

Во время разговора глава правительства Грузии заявил, что разделяет боль в связи с гибелью украинских граждан в катастрофе самолета в Тегеране и выразил соболезнования близким жертв трагедии.

Гахария заверил Зеленского, что Грузия готова предоставить Украине всю необходимую помощь.
Президент Украины отметил, что главное сейчас - провести полное и объективное расследование причин трагедии, и украинские эксперты уже приобщены к этому процессу.

"Мы чувствуем вашу поддержку, Украина и Грузия всегда были бок о бок в сложные моменты истории. У нас работают специалисты, мы уже отправили самолет с нашими лучшими специалистами в Иран и работаем над тем, чтобы расследование было прозрачным", - сказал глава государства.

Ранее США предложили Киеву помощь. Украинский президент Зеленский обсудил с госсекретарем США Помпео крушение самолета МАУ в Иране.

Напомним, Канада и Франция направили в Тегеран специалистов для расследования причин авиакатастрофы.

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Источник: korrespondent.net
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