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10. 01. 2020

По авиакатастрофе создадут международную коалицию

По инициативе Украины будет создана международная коалиция по расследованию крушения самолета авиакомпании МАУ в Тегеране. Об этом сообщил в пятницу, 10 января, министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Мы сейчас хотим установить истину. И для этого мы, например, хотим создать международную коалицию, которая будет заниматься расследованием", - сказал министр.

Он отметил, что сегодня в 19:30 будет разговаривать в режиме конференции с министрами иностранных дел стран, заинтересованных в расследовании.

Он выразил надежду, что министры договорятся, чтобы создать международный механизм, в рамках которого каждая страна будет представлена в расследовании, включая представителей компании Boeing, производителей самолета, а также французские компании, производителей двигателей.

В ходе брифинга Пристайко сообщил, что Иран предоставил доступ Украине к месту падения самолета, черным ящикам и переговорам экипажа с диспетчерами.

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Источник: korrespondent.net
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