Ирак и США обсудили вывод войск

Глава правительства Ирака Адель Абдул Махди и госсекретарь США Майк Помпео по телефону обсудили вывод военного контингента США из Ирака. Об этом в пятницу, 10 января, сообщает Washington Post.

Так, в правительстве Ирака, отметили что попросили Помпео направить официальную делегацию в Багдад для выработки плана вывода войск.

Председатель правительства Ирака подчеркнул, что вывод американских войск - единственный путь к деэскалации напряженности в регионе. Он попросил Помпео направить представителей в Ирак, чтобы обсудить механизм выполнения решения парламента Ирака по безопасному вывода американских вооруженных сил из Ирака.

Согласно заявлению правительства, Абдул Махди также выразил своему Помпео возражения относительно полетов американских самолетов в воздушном пространстве Ирака без согласия на то иракского правительства.

В то же время Помпео, комментируя журналистам результаты переговоров, не согласился с репликой о том, что премьер-министр Ирака призвал Вашингтон немедленно приступить к обсуждению вопроса вывода американских войск.

"Вы не вполне правильно охарактеризовали эту беседу. Но что касается более крупного и важного вопроса: мы будем счастливы продолжать разговор с иракцами о том, какова верная структура. Задачи нашей миссии там совершенно ясны. Мы находимся там с целью реализации миссии подготовки, чтобы помочь иракским силам успешно действовать, а также продолжать кампанию против ИГ, продолжать данную миссию", - цитирует слова Помпео ТАСС.

Вместе с тем, он не исключил сокращение числа военных.

"Времена меняются, и мы оказываемся на таком этапе, когда мы можем выполнить задачу, по моему мнению и мнению президента, с верной структурой, меньшими ресурсами, выделенными на реализацию данной миссии", - заявил Помпео, отметив, что именно так США и поступят.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что США не собираются выводить войска из Ирака.

А Трамп, говоря о требованиях вывода войск, пригрозил Ираку санкциями "за неуважение".

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Источник: korrespondent.net