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10. 01. 2020

Крушение самолета: в МИД заговорили о компенсации

Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина будет требовать компенсацию и привлечения виновных к ответственности, в случае подтверждения версии удара иранских ПВО по украинскому авиалайнеру. Об этом он заявил во время брифинга в пятницу, 10 января, сообщает Европейская правда.

"Если будет доказано, то мы не только будем требовать привлечения к ответственности всех виновных, но и компенсацию", - сказал он.

Однако, по его словам, на сегодняшний момент об этом еще рано говорить.

Вместе с тем, Пристайко подчеркнул, что пострадавшим будет оказана всяческая помощь, включая финансовую.

О вероятности сбития самолета ракетой заявили лидеры США, Канады, Великобритании и Нидерландов. В Иране такую возможность отрицают.

Ранее Пристайко заявил, что по авиакатастрофе создадут международную коалицию.

Также глава МИД Украины сообщил, что Иран предоставил доступ Украине к месту падения самолета, черным ящикам и переговорам экипажа с диспетчерами.

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Источник: korrespondent.net
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