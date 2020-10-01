Авиакатастрофа в Иране: в МИД подтвердили изменение курса самолета

Самолет МАУ изменил курс после того, как начал терпеть крушение. Этот факт на брифинге в пятницу, 11 января, подтвердил министр иностранных дел Украина Вадим Пристайко, сообщает РБК-Украина.

"Действительно самолет изменил курс, это уже произошло после момента, в котором самолет начал терпеть аварию", - сказал он, отвечая на вопрос, правда ли что самолет развернулся после взлета.

Пристайко также подчеркнул, что все видео и фотографии крушения самолета, которые находятся в открытом доступе, анализируются компетентными органами и приобщены к делу.

Напомним, накануне Иран опубликовал отчет по авиакатастрофе, в котором говорилось, что Boeing 737 развернулся после обнаружения технической проблемы и возвращался в аэропорт.

Как сообщалось, самолет авиакомпании МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

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Источник: korrespondent.net