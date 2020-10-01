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10. 01. 2020

Появились новые фото места крушения самолета. 18+

В сети опубликовали новые фотографии с места крушения украинского самолета МАУ в Тегеране 8 января. Снимки появились в Telegram-канале PS752.

На фото видно, что обломки самолета разбросаны на большой территории. На месте аварии все еще работают спасатели.

Cмотрите фотогалерею: Появились новые фото места крушения самолета. 18+

 
Также на канале появилось новое видео возможного ракетного удара по украинскому самолету. 
 

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что Иран предоставил доступ Украине к месту падения самолета, черным ящикам и переговорам экипажа с диспетчерами.

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Источник: korrespondent.net
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