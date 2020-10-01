В сети опубликовали новые фотографии с места крушения украинского самолета МАУ в Тегеране 8 января. Снимки появились в Telegram-канале PS752.

На фото видно, что обломки самолета разбросаны на большой территории. На месте аварии все еще работают спасатели.

Cмотрите фотогалерею: Появились новые фото места крушения самолета. 18+

Также на канале появилось новое видео возможного ракетного удара по украинскому самолету.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что Иран предоставил доступ Украине к месту падения самолета, черным ящикам и переговорам экипажа с диспетчерами. По авиакатастрофе создадут международную коалицию Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net