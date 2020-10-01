В Украине усилят борьбу с игорным бизнесом

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил председателям областных государственных администраций и Национальной полиции усилить борьбу с нелегальным игорным бизнесом. Об этом сообщает он сообщил в Telegram-канале.

Так, глава правительства распорядился принять необходимые меры для недопущения рекламы незаконного игорного бизнеса, а также усилить меры по предотвращению перехода нелегального игорного бизнеса в онлайн.

Гончарук отметим, что правоохранители уже закрыли более 5300 игорных заведений.

Напомним, Кабмин запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Премьер Алексей Гончарук поручил полиции и ГФС проверить всех операторов.

После этого министр МВД Арсен Аваков поручил полиции прекратить деятельность всех незаконных игорных заведений с 16:00 в пятницу, 20 декабря.

Закон о легализации игорного бизнеса отправили на доработку

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net