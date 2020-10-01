В Литве наградили украинцев, охранявших Совет страны в 1991 году

Глава Литовской Республики Гитанас Науседа вручил 11 гражданам Украины памятные медали. В январе 1991 года они активно защищали свободу и независимость Литвы. Об этом сообщила пресс-служба президента Литвы.

Церемония награждения состоялась в Президентском дворце в Вильнюсе. Граждане Литвы и Украины были награждены памятными медалями ко Дню защитников свободы 13 января.

"Даже перед лицом величайшей опасности Литва была не одна. Мы с большим уважением вспоминаем тех, кто протестовал и осуждал кровопролитие в других странах. Мы благодарим тех, кто разделял опасность с нашими защитниками свободы, собирал и перевозил поддержку за пределы Литвы, а некоторые, как наши украинские друзья, даже дали клятву Литовской Республике", - сказал Науседа.

Государственные награды получили 24 человека. Украинцы были удостоены этой награды впервые с 2002 года. Часть из них в январе 1991 года защищали Верховный Совет Литовской Республики и другие важные государственные объекты.

Отметим, 13 января 1991 года советская власть пыталась силой свергнуть власти Литвы, объявившей 11 марта 1990 год о независимости от СССР.

Напомним, президенты Литвы и Украины дали совместный брифинг. В следующем году Литва примет большую конференцию по реформам в Украине, договорились президенты.

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Источник: korrespondent.net