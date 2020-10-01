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10. 01. 2020

Корабли РФ и США опасно сблизились в Аравийском море

Российский военный корабль "агрессивно приблизился" к эсминцу ВМС США в северной части Аравийского моря. Об этом сообщил в пятницу, 10 января, телеканал CNN со ссылкой на заявление ВМС США.

"В четверг, 9 января российский военный корабль совершил агрессивное приближение к американскому эсминцу Farragut, когда он проводил плановые действия на севере Аравийского моря ", - приводит телеканал цитату из документа.

"Инцидент являет собой пример сближения между вооруженными силами США и России, американские представители сочли его небезопасным и провокационным", - отмечает CNN.

"Farragut дал пять коротких гудков, Международный морской сигнал об опасности столкновения, и потребовал от российского судна изменить курс согласно международных правил морского движения. Российское судно сначала отказалось, но в конечном итоге изменило курс", - говорится в заявлении.

Видео инцидента, которое есть в распоряжении телеканала, показывает, как российский военный корабль быстро приближается к американскому кораблю Farragut. Корабль приблизился к эсминцу на расстояние 60 метров, прежде чем изменил курс.

A Russian warship "aggressively approached" a US Navy destroyer while it was operating in the North Arabian Sea Thursday, ignoring warnings from the US vessel and increasing the risk of a collision, the US Navy says. https://t.co/DOpJQXFXkh pic.twitter.com/DQDRn3dDRm

— CNN (@CNN) 10 января 2020 г.
 
Ранее сообщалось, что Черное море на буксире завели десантный корабль РФ. Корабль зашел в море на океанском буксире МБ-304. По официальной версии, у российского судна произошла поломка двигателей.
 
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Источник: korrespondent.net
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