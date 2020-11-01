Скончался правивший почти 50 лет султан Омана

Султан Омана Кабус бен Саид скончался в возрасте 79 лет, сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственные СМИ султаната.
Султан не оставил наследников. В течение трех дней монаршая семья решит, кто следующим займет трон.
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Ранее сообщалось, что король Норвегии Харальд V попал в больницу. Причиной госпитализации стало головокружение.
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Источник: korrespondent.net
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