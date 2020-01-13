Британская газета назвала Крым "российским", но исправила ошибку

Популярное британское издание Daily Mail в одном из своих материалов назвало аннексированный Крым "российским". Посольство Украины в Соединенном Королевстве в понедельник, 13 января, призвало журналистов исправить ошибку, говорится в сообщении посольства в Facebook.

"Весь мир знает, что Крым - это Украина. Жаль, что Daily Mail сих пор - нет. Пожалуйста, сделайте необходимые исправления, чтобы не вводить в заблуждение своих читателей", - говорится в сообщении.

Так, статья с соответствующим упоминанием была опубликована британским изданием в день лунного затмения - 11 января 2020.

"Небесное явление в селе Клиновка Симферопольского района Крыма, Россия", - говорится в подписи к фотографии.

Вскоре издание убрало из текста слово "Россия".

Напомним, после публикации в The New York Times статьи с картой, в которой Украина изображалась без Крыма, украинское посольство в Вашингтоне призвало американское издание исправить ошибку. Вскоре издание исправило изображение. В исправленном варианте карты цвет материковой Украины и Крыма одинаковые, но полуостров отделен пунктиром.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net