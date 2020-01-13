Победа протеста. Что происходит в Абхазии

В Абхазии – самопровозглашенной республике, отколовшийся от Грузии, акции протеста привели к смене власти. Так называемый “президент” Рауль Хаджимба принял решение сложить свои полномочия.

Корреспондент.net восстановил хронологию скандальных событий.

Полгода противостояния

Сентябре 2019 года в Абхазии прошел второй тур президентских выборов. Победил действующий “президент” Рауль Хаджимба, набрав 47,4% голосов. Его соперник, лидер оппозиционной партии Амцахара Алхас Квициния получил 46,2% голосов. Оппозиция не согласилась с результатами выборов, указав, что никто из кандидатов не получил больше 50%, как требуется по закону.

Оппозиция обжаловала результаты выборов, но “Верховный суд” Абхазии полгода не мог вынести решение. В итоге, 9 января участники акции протеста в Сухуме взяли штурмом “администрацию президента Абхазии”. Они потребовали, чтобы Рауль Хаджимба ушел в отставку. Парламент обратился к президенту с аналогичной просьбой, объяснив ее необходимостью сохранить стабильность в стране.

Хаджимба отказался сложить полномочия. Власти назвали происходящее попыткой госпереворота. Хаджимба перевел силовые структуры на усиленный режим несения службы

Вспомнили “ДНР”

Власти Абазии заявили, что в попытке госпереворота, участвовали украинцы, назвавшие себя гражданами самопровозглашенной ”ДНР”.

Издание Sputnik Абхазия сообщало, что один из организаторов митинга 8-9 января — Ахра Авидзба. Вероятно, речь идет о командире “ДНР” с позывным Абхаз. Эхо Кавказа называет его “героем ДНР”.

Развязка

11 января “Верховный суд Абхазии” признал незаконной победу Рауля Хаджимбы во втором туре президентских выборов. Таким образом суд удовлетворил иск Алхаса Квицинии, который на выборах уступил Хаджимбе 1,2%. В пресс-службе президента Абхазии назвали вердикт суда незаконным и пообещали обжаловать его.

ЦИК назначил повторные президентские выборы на 22 марта 2020 года. Администрация президента снова не согласилась с этим.

12 января часть протестующих из захваченной администрации пришла требовать отставки Хаджимбе к его резиденции, и добилась своего.

"Ставлю вас в известность, что я слагаю полномочия президента во имя сохранения стабильности в стране", - зачитал собравшимся у государственной дачи “президента” бывший “премьер-министр” страны Сергей Шамба.

Сам Хаджимба подтвердил свое решение. "Да, я ушел", - заявил он вечером в воскресенье Интерфаксу.

Позиция России

В советские времена Абхазия имела статус автономной республики в составе Грузинской СССР, но в начале 1990-х годов объявила об отделении. После вооруженного конфликта 1992-93 годов власти Грузии фактически не контролировали ее территорию.

Все это время Абхазия, как и Южная Осетия, пользовалась поддержкой России, на ее территории находятся российские войска, а многие жители оформили российское гражданство.

В августе 2008 года после пятидневной российско-грузинской войны тогдашний президент России Дмитрий Медведев официально объявил о признании Южной Осетии и Абхазии в качестве независимых государств. Примеру России последовали только Никарагуа, Науру, Сирия и Венесуэла.

12 яянваря, когда Хаджимба объявил о своей отставке, в Сухуми приехал многолетний помощник российского президента Владислав Сурков, курирующий, среди прочего, взаимоотношения с Абхазией и Южной Осетией. Однако, эксперты по абхазской политике не придают этому факту большого значения.

"Россию устроит победа любого кандидата, главное, чтобы не было силового сценария", - сказал агентству ТАСС заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.

По словам Евсеева, Москва займет в данной ситуации нейтральную позицию. Главный редактор независимой абхазской газеты Чегемская правда Инал Хашиг в комментарии BBC также отметил, что у Кремля нет цели поддерживать на предстоящих выборах какую-то конкретную фигуру.

Что будет дальше?

Абхазские эксперты полагают, что новые выборы, назначенные на март, могут вновь закончиться вторым туром.

Главной причиной конфликта на деле является попытка абхазских кланов и групп влияния получить доступ к материальной помощи, которую Москва выделяет Сухуму, полагает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

В рамках утвержденной в прошлом году российской инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии республика в 2020–2022 годах получит из российского бюджета 4,5 млрд руб.

“Россия не заинтересована в скандале вокруг этой помощи и потому постарается погасить конфликт, — уверен Суздальцев. — Нечто подобное ранее происходило и в Южной Осетии”.

При этом внутренний конфликт в “республике” на руку Грузии, которая в ближайшее время “может резко активизироваться и вновь продемонстрировать свои амбиции на возвращение территорий”, убежден эксперт. Поэтому Москва постарается максимально быстро погасить конфликт, стимулировав проведение новых выборов.

Источник: korrespondent.net