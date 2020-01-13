Лента RSS
Подписаться на ленту
14 января 2020, вторник, 06:49
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,35
13. 01. 2020

Адам Осмаев прокомментировал задержание подозреваемых в убийстве Окуевой

Муж Амины Окуевой, Адам Осмаев заявил, что не имеет оснований сомневаться в работе следователей, но опасается, что суд отпустит подозреваемого. Об этом он сказал в понедельник, 13 января, в комментарии Нromadske.

"По следствию нет (сомнений - ред.), Но есть сомнения в судебной системе, которая отпускает подозреваемых в убийствах", - отметил Адам.

Также Осмаев сказал, что никогда не знал подозреваемого, а также других членов группы. 

В 2017 году после убийства Амины тогдашний советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил о том, что на оружии был найден ДНК вероятных стрелков. Однако оперативно эту информацию опровергли в полиции, отметив, что никаких следов не было. Осмаев пояснил, что в ходе расследования не знал больше СМИ, но уверен, что информацию о ДНК на оружии опровергли для того, чтобы не повредить следствию.

"Сначала сказали о ДНК, но это было неправильно с оперативной точки зрения, так потом опровергли, чтобы усыпить бдительность преступников", - сказал Осмаев.

Мужчина также выразил благодарность правоохранителям, отметив, что "это большая удача, причиной которой стала рутинная работа полиции".

Осмаев также выразил надежду, что в скором времени следствие предоставит информацию о заказчиках, отметив, что, по его мнению, это - представители власти в РФ.

Напомним, 30 октября 2017 года Амина Окуева была убита во время второго покушения на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха в Киевской области. Ее муж Адам Осмаев был ранен. Их автомобиль расстреляли из автоматов.

А 12 января 2020 года прокуратуры Киевской области заявила о задержании подозреваемых. Также сообщалось, что на счету преступников еще два заказных убийства.

Убийство Окуевой: в полиции рассказали о киллерах

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2020 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.