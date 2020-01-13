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13. 01. 2020

В Николаеве обстреляли трамваи с пассажирами

В Николаеве вечером в понедельник, 13 января, неизвестные обстреляли два трамвайных вагона. Об этом сообщает пресс-служба КП Николаевэлектротранс.

Вагоны двигались по улице Кузнецкой в направлении микрорайона Широкая Балка. Между улицами Гражданская и Инженерная неизвестные обстреляли вагоны, когда внутри находились пассажиры.

Пострадавших среди пассажиров нет, на место происшествия вызвана полиция. Проводятся первоочередные действия.

Ранее сообщалось, что в Одессе пассажиры толкали обесточенный трамвай. В КП Одесгорэлектротранс данный инцидент подтвердили и пообещали наказать водителя трамвая.

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Источник: korrespondent.net
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