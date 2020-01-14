Лента RSS
Подписаться на ленту
14 января 2020, вторник, 06:49
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,35
14. 01. 2020

На Донбасс отправили двадцать тонн гумпомощи

На Донбасс передали очередную партию гуманитарного груза. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

Отмечается, что более 20 тонн строительных материалов передано военно-гражданским администрациям городов Красногоровка и Марьинка, коммунальных лечебно-профилактических учреждений "Марьинская центральная районная больница" и "Центр первичной медико-санитарной помощи Марьинского районного совета.

Сообщается, что практически 5000 кв. м бельгийского кровельного рубероида пойдет на перекрытие и ремонт крыш больниц, а также частных домов, которые были повреждены в результате обстрелов. Общая стоимость оказанной помощи составляет почти 800 тыс. грн.

Ранее в неподконтрольные Донецк и Луганск прибыл 96-й так называемый "гуманитарный конвой" МЧС России.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2020 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.