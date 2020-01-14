На Донбасс отправили двадцать тонн гумпомощи

На Донбасс передали очередную партию гуманитарного груза. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

Отмечается, что более 20 тонн строительных материалов передано военно-гражданским администрациям городов Красногоровка и Марьинка, коммунальных лечебно-профилактических учреждений "Марьинская центральная районная больница" и "Центр первичной медико-санитарной помощи Марьинского районного совета.

Сообщается, что практически 5000 кв. м бельгийского кровельного рубероида пойдет на перекрытие и ремонт крыш больниц, а также частных домов, которые были повреждены в результате обстрелов. Общая стоимость оказанной помощи составляет почти 800 тыс. грн.

Ранее в неподконтрольные Донецк и Луганск прибыл 96-й так называемый "гуманитарный конвой" МЧС России.

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Источник: korrespondent.net