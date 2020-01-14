Лента RSS
Подписаться на ленту
14 января 2020, вторник, 06:49
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,35
14. 01. 2020

Температура океана достигла рекордных значений

В 2019 году температура Мирового океана достигла рекордного показателя, что свидетельствует о глобальном потеплении. Об этом пишет The Guardian.

Как сообщил профессор Джон Абрахам из Университета Святого Томаса в Миннесоте, последние пять лет являются рекордными относительно повышения температуры окена.

По его словам, потепление океанов приводит к более сильным штормам и нарушает круговорот воды, что означает больше наводнений, засух и лесных пожаров, а также повышение уровня моря.

"Океаны - это именно то, что говорит вам о том, как быстро прогревается Земля. Мы обнаружили, что 2019 год был не только самым теплым годом за всю историю наблюдений, он продемонстрировал самый большой однолетний прирост за все десятилетие", - сказал Абрахам.

Ученые ожидают, что к концу столетия повышение уровня моря составит около одного метра, что приведен к переселению около 150 миллионов человек по всему миру.

Напомним, что для Украины 2019 год оказался самым теплым за всю историю наблюдений. Также исследователи утверждают, что в Украине еще не наступила метеорологическая зима в связи с высокими температурами.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2020 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.