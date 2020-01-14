В Минкульте прокомментировали зарплаты в сотни тысяч

Министр культуры молодежи и спорта Владимир Бородянский считает, что специалистам на госслужбе следует предлагать условия лучше, чем в коммерческих компаниях, а потому уровень зарплат тоже должен быть соответствующим. Так министр отреагировал на публикации в СМИ о декларировании руководством МКМС высокого уровня декабрьской зарплаты на своей странице в Facebook.

"Я считаю, что государственная служба должна быть почетной работой, куда мы обязаны привлекать лучших специалистов с рынка Украины. А для того, чтобы действительно привлекать лучших, мы должны предлагать им даже лучше условия, чем те, которые им предлагают на рынке коммерческих компаний. Такой максимально прозрачный подход не только предупредит коррупционные риски, но и создаст здоровую и качественную конкуренцию на рынке труда", - отметил Бородянский.

По его убеждению, это касается позиции любого специалиста государственной службы. Критерий один - это должны быть лучшие специалисты на рынке.

По информации министра, ныне на государственной службе работает более 200 тысяч людей, и задача государства за 3-4 года перейти к понятному и справедливому рынку оплаты труда всем государственным служащим.

"И в первую очередь - рядовых работников государственного аппарата. Потому что, если в больнице будет работать лучший главный врач, но не будет квалифицированных хирургов, то оперировать больного будет некому. Уровень качества управления всегда зависит в первую очередь от рядовых сотрудников. А повышение качества управления - это огромный потенциал для развития экономики", - подчеркнул чиновник.

Ранее сообщалось, что глава Укрпочты будет получать в месяц почти два миллиона. В общем за год глава Укрпочты получит почти 22, 5 миллиона гривен. Месячная его зарплата составит 1, 9 млн гривен.

Также сообщалось, что генпрокурору увеличили оклад в два с половиной раза. Оклад главы Офиса генпрокурора Руслана Рябошапки повысили в 2,5 раза. Он теперь будет составлять 93 648 гривен.

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Источник: korrespondent.net