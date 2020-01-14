В аэропорту Хельсинки один из членов экипажа выпал из самолета

Один из членов экипажа Finnair выпал из самолета Airbus A320 в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Об этом сообщил в Twitter финский Центр по расследованию чрезвычайных ситуаций OTKES.

"OTKES начал предварительное расследование серьезного происшествия в аэропорту Хельсинки-Вантаа, случившегося 13 января, когда член экипажа Airbus A320 выпал из самолета и получил травмы, борт в этот момент находился на стоянке в аэропорту после полета", - говорится в сообщении.

ЧП произошло после того, как пассажиры вышли из самолета и сели в автобусы, чтобы ехать в терминал. Член экипажа самолета выпал из него на взлетную полосу через ту же дверь, через которую до этого прошли пассажиры. Причины случившегося выясняются.

Напомним, в Финляндии пилот самолета погиб от удара дверью.

Из самолета компании Emirates выпал член экипажа

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Источник: korrespondent.net