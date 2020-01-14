В Иране в церемониях прощания с Сулеймани участвовали 25 млн человек

В церемониях прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани приняли участие около 25 млн человек. Об этом заявил официальный представитель КСИР Рамазан Шариф, передает агентство Fars во вторник, 14 января.

"25 млн человек приняли участие в церемонии, а остальные из 80 млн населения Ирана также соболезновали в связи с этим событием", - заявил Шариф.

Шариф также рассказал, что когда тело генерала доставили в страну, церемонии прощания прошли в пяти городах: Ахвазе, Мешхеде, Тегеране, Куме и Кермане.

Напомним, Сулеймани ликвидировали в районе аэропорта Багдада после нападений на американское посольство в Ираке.

В ответ на действия Вашингтона Тегеран нанес ракетный удар по двум базам в Ираке, которые использовали американские военные.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net