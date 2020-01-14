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14. 01. 2020

Полицейский снял, как его сбивает поезд

В США камера на теле полицейского сняла момент, когда копа сбивает поезд. Об этом сообщает CNN.

На кадрах видно, округленную картинку от камеры. Полицейский идет возле железнодорожных путей и внезапно его сбивает поезд.

Оказалось, что полицейский прибыл на вызов о краже со взломом рядом с железнодорожными путями. Коп начал осматривать территорию и заметил возле железной дороги мужчину, несшего телевизор.



Правоохранитель связался с диспетчером и немного отошел от путей дороги, чего оказалось недостаточно. Мимо проносящийся поезд задел правоохранителя.

Мужчина получил несколько переломов и был госпитализирован в больницу штата Джорджия. Он находится в стабильном состоянии.

Накануне сообщалось, что обезглавленному мужчине "сообщили" об открытии уголовного дела. Также Корреспондент писал о том, что монах согрешил и умер от удара током.

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Источник: korrespondent.net
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