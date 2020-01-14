Австралийские власти убили 5 тысяч верблюдов

Власти Австралии приняли решение убить пять тысяч верблюдов. Об этом пишет телеканал Fox 13.

В штате Южная Австралия огромные стада верблюдов из-за засухи и высоких температур устраивают налеты на сельские общины. Животные уничтожают запасы пищи и воды для местных жителей.

Слабые животные погибают в водоемах и загрязняют воду, усложняя жизнь местным жителям. Власти отметили, что они должны в первую очередь защищать запасы воды, стариков и детей.

Верблюды появились в Австралии в середине XIX века во время исследования континента. Сейчас в австралийских пустынях их более миллиона. Верблюдов считают вредителями, угрожающими местной флоре и загрязняющими водоемы.

Ранее сообщалось, что под Киевом в частном зоопарке морили голодом животных. Также Корреспондент писал о том, что в Австралии вдвое ухудшили оценку числа погибших в пожарах животных.

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Источник: korrespondent.net