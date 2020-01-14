В Иране заявили, что летать над страной безопасно

Осуществлять полеты над Ираном в настоящее время безопаснее, чем когда-либо. Об этом заявил главнокомандующий вооруженными силами ИРИ Абдулрахима Мусави, передает информагентство IRNA во вторник, 14 января.

"Иранское небо сегодня более безопасно для всех полетов, чем когда-либо", - утверждает Мусави.

Руководство ИРИ указало на "важность координации между Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и другими подразделениями для обеспечения точного функционирования противовоздушной системы страны".

"Человеческая ошибка, приведшая к катастрофе украинского самолета на минувшей неделе, не подорвет выдающиеся достижения КСИР", - заявил Мусави и добвил, что "трагедия произошла во время кризиса, спровоцированного американским авантюризмом".

Напомним, что 8 января иранские военные по ошибке сбили пассажирский самолет МАУ, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все погибли.

Ранее стало известно, что черные ящики самолета МАУ расшифруют в Украине. Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации примет участие в работе по расшифровке.

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Источник: korrespondent.net