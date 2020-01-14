Лента RSS
Подписаться на ленту
14 января 2020, вторник, 19:02
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,36
14. 01. 2020

В Иране заявили, что летать над страной безопасно

Осуществлять полеты над Ираном в настоящее время безопаснее, чем когда-либо. Об этом заявил главнокомандующий вооруженными силами ИРИ Абдулрахима Мусави, передает информагентство IRNA во вторник, 14 января.

"Иранское небо сегодня более безопасно для всех полетов, чем когда-либо", - утверждает Мусави.

Руководство ИРИ указало на "важность координации между Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и другими подразделениями для обеспечения точного функционирования противовоздушной системы страны".

"Человеческая ошибка, приведшая к катастрофе украинского самолета на минувшей неделе, не подорвет выдающиеся достижения КСИР", - заявил Мусави и добвил, что "трагедия произошла во время кризиса, спровоцированного американским авантюризмом".

Напомним, что 8 января иранские военные по ошибке сбили пассажирский самолет МАУ, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все погибли.

Ранее стало известно, что черные ящики самолета МАУ расшифруют в Украине. Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации примет участие в работе по расшифровке.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2020 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.