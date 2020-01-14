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14. 01. 2020

Армия Хафтара готовит наступление на Триполи - СМИ

Ливийская национальная армия Халифы Хафтара начала подготовку к наступлению на Триполи. Об этом во вторник, 14 января, в Twitter сообщает Anadolu Agency со ссылкой на источники в Правительстве нацсогласия Ливии.

Отмечается, что силы ЛНА стягивают на юг города.

В то же время, Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ сообщает, что Хафтар взял двое суток для обсуждения с союзниками итогового заявления после межливийских мирных переговоров, состоявшихся накануне в Москве.

"Командующий ЛНА маршал Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но перед подписанием взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племён", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что проект итогового заявления подписан главой правительства национального согласия Файезом Сараджем и председателем Высшего государственного совета Ливии Халедом аль-Мишри.

Наканун сообщалось, что Хафтар отказался встречаться в Москве с Сараджем, сорвав переговоры.

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Источник: korrespondent.net
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