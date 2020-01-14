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14. 01. 2020

Продажи компьютеров в мире выросли впервые за 8 лет

Мировые продажи персональных компьютеров в прошлом году выросли впервые за восемь лет. Об этом говорят данные компаний International Data Corporation (IDC) и Gartner, пишет Market Watch.

Продажи компьютеров за 2019 год выросли на 2,7%, до 266,69 миллионов. В последний раз годовой рост был в 2011 году, но тогда продажи увеличились на 1,7%.

Отмечается, что потребители начали приобретать ПК из-за решения Microsoft. Гигант заявил о прекращении поддержки Windows 7 с января 2020 года.

Эксперты отмечают, что это решение Microsoft вызвало небывалый спрос на компьютеры у трех компаний Lenovo, HP и Dell, общая доля которых в 2019 году выросла на 2 процента - с 63 до 65 процентов.

Аналитики считают, что спрос на ПК будет только расти, даже несмотря на то, что многие переходят на мобильные устройства. 

Также специалисты подчеркнули, что рост продаж компьютеров был бы еще больше, но пока на рынке наблюдается нехватка процессоров Intel.

Ранее мы писали, в Google создали мощнейший в мире компьютер. Расчет, на выполнение которого устройству от IBM требуется 10 тысяч лет, компьютер от Google совершил за 200 секунд.

Также сообщалось, что первый компьютер Apple I продали почти за полмиллиона долларов.
 

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Источник: korrespondent.net
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