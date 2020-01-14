Ядерная программа Ирана: в ЕС запустили механизм разрешения споров

Министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии (Е3) запустили механизм урегулирования споров в рамках Общего всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом говорится в совместном заявлении ведомств трех стран, которое было обнародовано во вторник, 14 января.

Дипломаты Е3 констатировали, что не имеют другого выбора, кроме как официально выразить обеспокоенность тем, что Иран не выполняет своих обязательств в рамках СВПД, и передать этот вопрос в Совместную комиссию в рамках Механизма разрешения споров в соответствии со статьей 36 СВПД.

Ранее сообщалось, что этот шаг может привести к введению новых санкций в отношении Тегерана со стороны ООН.

Представители трех стран заявили, что приложили максимальные усилия, чтобы вернуть Иран к выполнению соглашения. Они также предложили дипломатические инициативы по деэскалации напряженности и для того, чтобы посадить Иран и США за стол переговоров для комплексного решения.

"E3 остается полностью преданными этим дипломатическим усилиям и намерен восстановить их, как только позволят условия. Однако в то же время Иран продолжал нарушать ключевые ограничения, изложенные в СВПД. ​​Действия Ирана несовместимые с положениями ядерной сделки и имеют все более серьезные и необратимые последствия с точки зрения распространения ", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Иран приостановил ограничения на производство обогащенного урана, который может быть использован для производства реакторного топлива, а также ядерного оружия.

Напомним, ядерные соглашения были заключены в 2015 году. В мае 2018 Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашений. После чего в Иране заявили, что также снимают с себя обязательства.

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Источник: korrespondent.net