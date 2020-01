Пожары в Австралии: дым после оборота вокруг планеты вернется на материк

В NASA предупредили, что дым от лесных пожаров Австралии, совершив полный круг вокруг Земли, вновь накроет материк. Об этом в среду, 14 января, сообщает CNN.

Отмечается, что сотрудники аэрокосмического агентства США проанализировали данные со спутников, полученные с середины декабря 2019 года. В результате выяснилось, что дым от лесных пожаров в Австралии "преодолел" половину пути назад к материку. При этом последствия разгула стихии на себе почувствовали также другие страны и территории.

Больше других пострадала Новая Зеландия, которая находится рядом с Австралией. Дым от лесных пожаров "принес" в эту страну не только эффектные красные закаты, но и укрыл пеплом снежные вершины.

Как пояснили в NASA, подобный смог поднимается на высоту до 10 километров и с движением воздушных масс может преодолевать тысячи километров.

Кроме того, повышение содержания опасных частиц, возникающее при пожарах, было зафиксировано в воздухе над Южной Америкой.

A fleet of NASA satellites 🛰️ working together has been analyzing the aerosols and smoke from the massive fires burning in Australia.https://t.co/93geNvCBnU pic.twitter.com/ZedZ199lvJ