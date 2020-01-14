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14. 01. 2020

Момент попадания ракеты в самолет попал на видео

В сети появилось видео, на котором видео момент попадания ираанской ракеты по украинскому самолету у Тегерана. Видео опубликовано в Телеграмм-канале PS752.

На кадрах видно момент запуска ракеты и вспышка, когда, предположительно, ракета попала в самолет.

Напомним, что 8 января иранские военные по ошибке сбили пассажирский самолет МАУ, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. 

Отметим, президент МАУ Евгений Дыхне считает, что виновными в сбитии украинского самолета у Тегерана являются иранские власти, не закрывшие воздушное пространство на фоне эскалации в регионе.

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Источник: korrespondent.net
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