За год российское гражданство получили полмилииона украинцев - МВД РФ

За прошлый год российское гражданство получили около полмиллиона украинцев, заявляеют в МВД России, пишет ТАСС во вторник, 14 января.

"Что касается в целом граждан Украины, то у нас, если обратиться к цифрам, приобрели гражданство РФ почти 500 тыс. человек, в позапрошлом году было 270 тыс.", - сказала руководитель Главного управления МВД РФ по вопросам миграции Валентина Казакова

"И это не только за счет Донецка и Луганска, хотя таких, конечно, большинство", - добавила она.

Ранее в МВД РФ заявляли, что российское гражданство на Донбассе получили 196 тысяч человек.

Как известно, Украина признала незаконными паспорта России, выданные украинским гражданам на неподконтрольной территории Донбасса.

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Источник: korrespondent.net