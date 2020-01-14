Мужчины ограбили магазин, чтобы выкупить друга из тюрьмы

В Житомире двое мужчин ограбили магазин шуб, чтобы за вырученные от похищенного деньги выкупить с итальянской тюрьмы общего друга, говорится в Едином государственном реестра судебных решений.

Одного из грабителей удалось задержать. Он рассказал, что ему позвонил знакомый и сообщил, что их общий друг во время заработок в Италии попал в тюрьму из-за контрабанды.

Товарищ также сказал, что за определенную сумму залога можно вернуть его домой. После этого они оба решились ограбить магазин.

В три часа ночи мужчины отправились в магазин шуб. Чтобы скрыть шум от разбития стекла они взорвали фейерверк. Но свидетели все равно услышали вторжение.

Через выбитое стекло в двери злоумышленники вынесли 16 шуб, которые упаковали в клетчатые сумки.

Грабителей "засекла" полиция. Один из них, который был без сумок, быстро убежал. Другого задержали правоохранители. Он рассказал, что ничего не знал ни о камерах, ни о сигнализации, ни о полиции охраны. С подельником больше не связывался.

Истица указала, что похищенные на сумму 516,8 тыс. грн шубы ей сразу вернули, однако из-за протягивания через дверь с разбитым стеклом они сильно повреждены. Она требует 577,4 тыс. грн компенсации.

Напомним, в центре Киева неизвестные за пару минут ограбили магазин верхней одежды.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net