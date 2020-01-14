Смертельная пневмония. Что происходит в Украине

В Украину пришел вирус гриппа, который вызывает вирусную пневмонию. На западе Украины несколько человек скончались от осложнений, более 50 больных проходят лечение в стационаре.

Именно из западных областей десять лет назад начался сезон пандемического гриппа, от осложнений которого умерло 400 человек. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Чем опасна пневмония

По данным Минздрава на конец прошлого года, заболеваемость гриппом на 25 процентов не дотягивает до эпидемического порога, однако инфекционисты рассказывают о своих опасениях.

Специалисты считают, что в 2020 году гриппом переболеют около шести миллионов людей. Возможный пик эпидемии ожидается в последнюю неделю января.

На этой неделе стало изввестно, что больницы Тернополя оказались переполнены заболевшими вирусной пневмонией - осложнением на фоне гриппа. Три человека умерли, еще пять находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи сообщают, что к такому состоянию привело самолечение.

Врач-пульмонолог Тернопольськой городской коммунальной больницы №2 Алла Пастернак рассказала журналистам, что у 50 человек диагностировали одинаковый ход болезни. Сначала они слегли с лихорадкой и кашлем, а также высокой температурой, которая ничем не сбивалась.

Пневмония является одной из форм острой респираторной инфекции, воздействующей на легкие. Легкие состоят из мелких мешочков, называемых альвеолами, которые при дыхании у здорового человека наполняются воздухом.

При пневмонии альвеолы заполняются гноем и жидкостью, что делает дыхание болезненным и ограничивает поступление кислорода. Низкая насыщеность крови кислородом приводит к повреждению внутренних органов, в первую очередь мозга и сердца.

Пневмония вызывается целым рядом возбудителей инфекции, включая вирусы, бактерии и грибки. Симптомы вирусной и бактериальной (наиболее распространенной) пневмонии схожи. Характерным симптомом для пневмонии является дыхательная недостаточность, которая проявляется учащенным дыханием или даже одышкой.

Типичными симптомами для всех видов пневмоний являются:

повышение температуры до 39 °С

бледность кожных покровов

боль в груди при кашле

кашель c отделением мокроты

потливость

резкая слабость

отставание в дыхании пораженной части грудной клетки от здоровой

В этот же период вспышка вирусной пневмонии произошла в Китае. С конца прошлого года 60 человек в китайском городе Ухань попали в больницу с неизвестным вирусом. Один человек скончался, еще один излечился полностью.

Более 40 человек заражены одним и тем же штаммом - это коронавирус, родственник вирусов атипичной пневмонии и острого респираторного синдрома.

В этом семействе уже есть шесть патогенных для человека видов: четыре из них вызывают обычную простуду, а два приводят к развитию вирусной пневпонии (MERS и SARS), которые пришли к человеку от животных, предположительно, от летучих мышей. В начале нулевых две эпидемии, вызванные этими штаммами, унесли жизни почти двух тысяч человек.

Последняя масштабная эпидемия вирусной пневмонии в Украине произошла десять лет назад и также началась с западных областей Украины. Тогда пришел вирус H1N1, получивший прозвище свиной грипп. Он почти сразу поражает легкие.

Украинцы привыкли лечиться дома, поэтому момент, когда врачи могут помочь больному без особых осложнений, часто оказывается упущенным. Стоит отметить, что самолечение антибиотиками, которые бесполезны при вирусных заболеваниях, привели к появлению неизлечимых бактериальных заболеваний.

Как отличить грипп от простуды

Простуда Грипп Начинается постепенно Начинается резко Слабость и температура



Ломота в теле, озноб, головная и мышечная боль Температура 37,5 Температура выше 38 Боль в горле Боль в груди во время кашля Ощущение "песка" в глазах Cлезоточивость и светобоязнь Одышка из-за заложенности носа Одышка, связанная с дыхательной недостаточностью

Защитить может только вакцина, но украинцы боятся

Вирусы гриппа и вирусы, вызывающие простуду, поражают человека примерно в одно и то же время года. Они быстро мутируют, порождая новые штаммы, поэтому защититься от них сложно.

Специалисты ежегодно накануне эпидемии напоминают, что лучшей защитой от гриппа является вакцинация. Несмотря на то, что она не на стопроцентно защитит от заболевания, поскольку есть много видов вирусов, вызывающих грипп, а прививка делается только от одного, вакцина облегчит течение болезни.

В 2019 году Всемирная организация здравоохранения внесла отказ от прививок в десятку глобальных угроз здоровью. Недоверие украинцев к вакцинации (каждый второй) печально сказалось, как на самой Украине, так и на всей Европе, вызвав серьезную эпидемию кори.

Кроме вакцинации необходимо соблюдать банальные правила личной гигиены, которые защищают от многих инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, в том числе от ОРВИ, лекарства от которого не существует: не трогать лицо грязными руками, почаще их мыть и избегать кашляющих и чихающих людей.

Простудные заболевания вызываются риновирусом, разновидность которого превышает 200 штаммов. ОРВИ проходят сами в течение нескольких дней и не требуют дополнительного лечения, кроме снятия симптомов (высокая температура, насморк, кашель и расстройства желудочно-кишечного тракта).

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Источник: korrespondent.net