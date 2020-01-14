В Раде избрали нового главу правового комитета

Верховная Рада избрала нового главу комитета по вопросам правовой политики. Им стал Андрей Костин. Об этом стало известно во время сессионного заседания во вторник, 14 декабря.

Народные депутаты поддержали соответствующий проект постановления №2732. Документ набрал 296 голосов.

"Избрать Костина Андрея Евгеньевича – народного депутата Украины, фракция политической партии Слуга народа, главой комитета по вопросам правовой политики, освободив его от обязанностей заместителя главы этого комитета", – говорится в тексте документа.

Ранее во вторник Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Ирины Венедиктовой, которая возглавляла правовой комитет и сложила свой мандат. Это связано с тем, что она временно исполняет обязанности директора ГБР. Костин был заметителем Венедиктовой в комитете.

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Источник: korrespondent.net