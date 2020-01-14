Рада приняла заявление по сбитому боингу

Верховная рада Украины во вторник, 14 января, приняла заявление в связи со сбитием в Иране украинского самолета, в котором призывает Тегеран взять на себя полную ответственность за произошедшее.

За принятие соответствующего проекта постановления проголосовали 368 парламентариев.

"Верховная рада Украины рассчитывает на официальные извинения Исламской республики Иран за сбитие украинского самолета и гибель его экипажа и пассажиров, а также призывает Исламскую республику Иран признать свою полную ответственность", - сказано в тексте заявления.

Рада также настаивает на необходимости проведения прозрачного и независимого расследования обстоятельств трагедии и призывает Иран к открытому сотрудничеству с иностранными государствами и международными организациями.

Кроме того, заявление содержит призыв к мировому сообществу и международным организациям поддержать Украину в ее настаивании на расследовании, установлении виновных, их надлежащем наказании, а также возвращении тел и выплаты Ираном всех компенсаций.

"Верховная рада призывает Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) принять меры по своевременной оценке рисков полетов гражданской авиации с целью предотвращения подобных трагедий в будущем", - отмечают нардепы.

Кроме того, парламент обращается к органам государственной власти Украины с призывом в полной мере информировать общество о результатах расследования катастрофы.

Накануне глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что за крушение самолета МАУ должны понести ответственность не только иранские военные нижнего звена, но и их руководство. По его словам, следователи должны узнать, кто отдал приказ и кто нажал кнопку.

Тем временем, в Иране заявили, что арестовали несколько человек, которых подозревают в причастности к сбитию украинского самолета.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net