В Египте разбился истребитель

В Египте во время тренировочного полета потерпел крушение истребитель. Об этом сообщил официальный представитель египетских вооруженных сил Тамер ар-Рифаи, передает Al Youm As Sabi.
"В ходе учебного полета разбился самолет ВВС, пилот погиб", - сказал он.
Причины произошедшего выясняются. Тип самолета не указывается.
Напомним, в конце декабря в Хабаровском крае России разбился новейший истребитель Т-50. Пилот успел катапультироваться.
В Пакистане разбился истребитель с двумя пилотами
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Источник: korrespondent.net
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