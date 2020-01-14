В мечети Йемена расстреляли людей, пять погибших

В Йемене в провинции Абьян, в мечети селения Ас-Сулаа произошла стрельба, в результате которой пять человек погибли, пишет во вторник, 14 января, Al Arabiya.

Уточняется, что 11 человек получили ранения, причем состояние некоторых оценивается как тяжёлое. По данным полиции, погиб имам мечети.

Огонь был открыт во время полуденной молитвы мужчиной с автоматом. Предположительно, стрелок, который после содеянного скрылся, является психически больным.

Большинство жителей Йемена являются мусульманами, причём чуть более половины — суннитами шафиитского толка.

Как сообщалось, в мечети на юго-западе Пакистана в пятницу, 10 января, произошел взрыв, в результате которого по меньшей мере 14 человек погибли, еще 20 пострадали.

Напомним, во Франции в городе Байонна неизвестный устроил стрельбу напротив мечети. Злоумышленник также применил зажигательное устройство, что привело к возникновению пожара на территории мечети.

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Источник: korrespondent.net