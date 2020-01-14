Лента RSS
Подписаться на ленту
15 января 2020, среда, 05:01
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,36
14. 01. 2020

Зеленский узаконил лечение украинцев в Феофании

 
Президент Владимир Зеленский подписал указ Об обеспечении доступности для граждан медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей Феофания Государственного управления делами, говорится на сайте главы государства.
 
В соответствии с указом Кабинет министров и Государственное управление делами должны "в трехмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения доступности для граждан современных методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей Феофания Государственного управления делами".
 
Указ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.
 
Напомним, 19 октября 2017 года Верховная Рада приняла закон "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств", который стал базовым для медицинской реформы.
 
В июне 2019 года бывший руководитель Минздрава Ульяна Супрун заявила, что через Верховную Раду пытаются протащить законопроекты, которые должны вывести учреждения Национальной академии медицинских наук Украины и больницу Феофания за скобки медицинской реформы, сняв требование к ним заключить договоры с Национальной службой здоровья в рамках Программы медицинских гарантий.
 
В июле Супрун сообщила, что законопроект, с помощью которого хотели оставить Феофанию и учреждения НАМНУ без доступа для всех украинцев, был провален.
 
Напомним, 20 декабря Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект о безотлагательных мероприятиях в сфере здравоохранения. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2020 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.