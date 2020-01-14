На Николаевщине малолетние изнасиловали инвалида

В Николаеве несовершеннолетние изнасиловали 25-летнего мужчину с инвалидностью, говорится в сообщении пресс-службы полиции области.

Как отмечается, правоохранители получили информацию о госпитализации мужчины с инвалидностью, у которого медики диагностировали повреждения в области прямой кишки.

"Полицейские опросили пострадавшего, который сообщил, что телесные повреждения ему вызвали двое малолетних ребят посторонним предметом. Сведения по указанному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. ст. 152 УК Украины "Изнасилование", - говорится в сообщении.

В преступлении оказались виновными малолетние в возрасте 12 и 13 лет. Они вместе с родителями находятся в отделении полиции, с ними ведутся следственные действия.

"Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и мотивы противоправного поступка несовершеннолетних. Расследование продолжается", - добавили в полиции.

Напомним, на Николаевщине мужчина распивал со знакомым спиртное, а затем избил его и изнасиловал.

Также сообщалось, что в Николаеве двое мужчин средь бела дня изнасиловали 18-летнюю девушку.

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Источник: korrespondent.net